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Человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме Комсомольска-на-Амуре

Человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме Комсомольска-на-Амуре

В 29 апреля 2023 года в 11:20 по местному времени в центральный пульт пожарной службы города Комсомольск-на-Амуре поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Вокзальная.

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