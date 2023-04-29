Человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме Комсомольска-на-Амуре

В 29 апреля 2023 года в 11:20 по местному времени в центральный пульт пожарной службы города Комсомольск-на-Амуре поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Вокзальная.
Популярные статьи
- Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ракетный удар уничтожил двадцать высших украинских и иностранных офицеров
- Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин встретились и обсудили «очень горячие вопросы международного характера»
- Мнение латвийца: Блохи решили, раз собака чешется, то все у них под контролем
Свежие комментарии