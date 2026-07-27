Акции CATL выросли на анонсе обратного выкупа акций и сильных финансовых результатах

Котировки CATL пережили сильнейший рост за последний месяц на бирже в Китае. Это произошло после того, как крупнейший производитель литиевых аккумуляторов объявил об обратном выкупе акций и представил сильный отчет за первое полугодие .
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