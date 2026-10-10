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Царьград

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Эддисон поделился впечатлениями о тренере «Трактора» Скотте Гордоне

Эддисон поделился впечатлениями о тренере «Трактора» Скотте Гордоне

Игрок «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон похвалил Скотта Гордона, нынешнего тренера «Трактора», за его вежливость и стремление развивать игроков.

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