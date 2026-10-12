"Это дискриминация". Барнаульцев возмутил отказ "Вита-спорт" в абонементе пожилому клиенту

Однако, тренеры других фитнес-клубов города уверены, что спорт полезен всем и верхних возрастных рамок быть не может Барнаульцев возмутила история, опубликованная в паблике Barnaul22.
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