Как активный образ жизни позволяет бороться со стрессом и раком

Сегодня рак является одним из самых распространенных и сложных заболеваний. В быстро меняющемся мире, в котором стресс сопровождает каждого практически ежедневно, особенно тревожит все более очевидная связь между стрессом и раком.
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