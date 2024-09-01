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Как активный образ жизни позволяет бороться со стрессом и раком

Как активный образ жизни позволяет бороться со стрессом и раком

Сегодня рак является одним из самых распространенных и сложных заболеваний. В быстро меняющемся мире, в котором стресс сопровождает каждого практически ежедневно, особенно тревожит все более очевидная связь между стрессом и раком.

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