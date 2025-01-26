Небывалая доплата к пенсиям. Указ уже подписан

Дополнительная индексация пенсий в январе: названа сумму повышения выплат Доцент департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Сергей Бровчак сообщил, что в феврале 2025 года ожидается дополнительное повышение размера страховой пенсии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии