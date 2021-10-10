Время ностальгии! В этом материале читатели «Бумаги» вспоминают регистрацию во «ВКонтакте», онлайн-ферму и ажиотаж вокруг статусов и альбомов — к 15-летию соцсети

В воскресенье, 10 октября, социальная сеть «ВКонтакте» отмечает 15-летие. По подсчетам администрации, за это время пользователи создали 202 миллиона сообществ, успели посмотреть видео общей длительностью в 14 миллионов лет и провести еще 9 миллионов лет за прослушиванием музыки.