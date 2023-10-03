Паучки и Веном в свежем кинематографическом трейлере Marvel's Spider-Man 2 Insomniac Games и ...

Паучки и Веном в свежем кинематографическом трейлере Marvel's Spider-Man 2Insomniac Games и Sony представили новый кинематографический трейлер грядущей супергеройской экшена Marvel’s Spider-Man 2, в котором рассказывается о внутренних разборках Майлза и Питера, а также о противостоянии с ВеномомЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.