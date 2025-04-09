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На Камчатке двум женщинам дали условку за незаконную помощь мигрантам

На Камчатке двум женщинам дали условку за незаконную помощь мигрантам

На Камчатке осудили двух местных жительниц за организацию незаконной миграции.Суд в Петропавловске-Камчатском приговорил двух местных жительниц в организации незаконной миграции.

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