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Брокеры отмечают чистые притоки средств от физлиц на фоне снижения рынка

Брокеры фиксируют чистые притоки средств граждан в условиях снижения рынка с конца марта. Однако в разных компаниях наблюдается различие в предпочтениях клиентов: одни переключаются на акции, покупая подешевевшие активы, а другие, наоборот, выбирают более консервативные инструменты, сообщают представители «Сберинвестиций», ВТБ, «Т-инвестиций», «Финама», БКС, «МТС банка» и «Ренессанс капитала», как пишет газета «Ведомости».

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