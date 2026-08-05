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Газета.ру

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Политолог Крутаков: повод введения новых санкций США звучит крайне неоднозначно

Политолог Крутаков: повод введения новых санкций США звучит крайне неоднозначно

США при объявлении новых санкций против ряда российских структур, включая подразделения Минобороны РФ, назвали очень неоднозначный повод, обвинив Москву в "нарушении законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки".

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