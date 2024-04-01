Экс-спикер парламента Бурятии арестован по делу о мошенничестве

РИА Новости/Владимир Федоренко Бывший председатель народного хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев, подозреваемый в мошенничестве на 36 миллионов рублей при строительстве школы, заключен под стражу, передает РИА Новости со ссылкой на Советский районный суд города Улан-Удэ.