Израильский регулятор выделит $30 млрд на поддержку валюты на фоне атаки ХАМАС

После неожиданной атаки боевиков ХАМАС на Израиль центральный банк страны объявил о беспрецедентной программе поддержки шекеля на сумму $45 млрд большая часть из которой уйдет на валютные интервенции для удержания курса шекеля.
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