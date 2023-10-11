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Белый дом направил Израилю противоракеты для систем «Железный купол»

Белый дом направил Израилю противоракеты для систем «Железный купол»

РИАМО - 11 окт. Соединенные Штаты пополнили запасы Израиля противоракетами для комплексов «Железный купол», сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джона Кирби.

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