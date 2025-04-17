"У нас глупое население. Аллку надо простить. И вернуть!" Почему знаменитый чемпион передумал

Нет, ну понятно, когда это говорит Лолита Милявская: «Я уверена: если бы Алла Пугачева вернулась, дала бы концерт, и билеты поступили бы в продажу — их бы раскупили за 20 минут, максимум за час.
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