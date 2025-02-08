Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Президент России Владимир Путин 8 февраля поручил правительству страны совместно с ФСБ и МВД разработать комплекс мер по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных государств.
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