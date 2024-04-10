Министр ван Леувен: безопасность может стоить Нидерландам даже жертвами

Министр по вопросам внешней торговли Нидерландов Джеффри ван Леувен в ходе выступления в Лейденском университете предупредил сограждан, что им нужно привыкнуть к тому факту, что за свою безопасность придется заплатить высокую цену.
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