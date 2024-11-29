МИД Ирана: действия террористов в Сирии являются частью плана Израиля и США

Действия террористических группировок в Сирии являются частью плана США и Израиля. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи на официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
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