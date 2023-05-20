Федеральное агентство новостей №1

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Певица Маша Распутина пьет воду с перекисью водорода* для омоложения

Певица Маша Распутина пьет воду с перекисью водорода* для омоложения

Российская певица Маша Распутина рассказала своим фанатам о собственном способе омоложения. Исполнительница заявила, что в качестве ежедневных процедур принимает перекись водорода*.

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