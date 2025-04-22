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Карбери о 3:2 с «Монреалем»: «Первый период был одним из лучших за месяц, идеальное начало серии. В овертайме «Вашингтон» перефокусировался и проделал отличную работу»

На своей площадке «Кэпиталс» обыграли «Монреаль» в овертайме со счетом 3:2. Для Карбери – это первая победа в матче Кубка Стэнли в качестве главного тренера.

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