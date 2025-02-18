Реставрацию исторического здания на Энгельса возобновят весной

На второй этап работ в бюджете нашли 100 млн рублей. Эти деньги потратят на восстановление внешнего контура объекта Объект культурного наследия в центре Петрозаводска, долго скрывающийся под зеленой сеткой и уродливым забором, собираются привести в порядок в этом году.
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