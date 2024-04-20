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  • Sergey
    им вообще нельзя верить! всех сначала в каталажку, потом на родину! ВСЕХ!Мигранта-нелегала...
  • Сергей Храмов
    России не надо цепляться за Армению. Её население еще не доросло до уровня постройки государства и должно пройти свой...Оторвут от России...
  • Сергей Храмов
    России не надо цепляться за Армению. Её население еще не доросло до уровня постройки государства и должно пройти свой...Оторвут от России...

"В России объявят мобилизацию 7 мая". Соцсети заполонили вбросы к инаугурации Путина

"В России объявят мобилизацию 7 мая". Соцсети заполонили вбросы к инаугурации Путина

В оппозиционных Telegram-каналах начали активно разгонять фейки про грядущую мобилизацию в России. "В России объявят мобилизацию 7 мая, сразу после инаугурации Президента", - примерно такого содержания вбрасывают в соцсети "пропагандисты".

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