Евгения Плющенко заподозрили в изменах Рудковской с мужчиной

DooraleiПолитикаЕвгения Плющенко заподозрили в изменах Рудковской с мужчинойИзвестного российского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко подозревают в интимной связи с мужчиной.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМахамбет Толеугазин... дык Плющь пятух? ...АНГЕЛ АНГЕЛА чем он хуже представителей Сбера или шоу бизнеса, ведь это на сегодня тренд в России... ЛГБТ рулит...Валентин ЩербаковНичего удивительного, еще один недоношенный и недоразвитый для ЛГБТ.GGarryАвтор , а ТЫ САМ ТО ВИДЕЛ ЭТО, трифиздон????Герасим БезвкусныйЩо ! Ещё один ?СКСветлана КоКто следующая жертва?Комментировать
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