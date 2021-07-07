Dooralei

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Евгения Плющенко заподозрили в изменах Рудковской с мужчиной

Евгения Плющенко заподозрили в изменах Рудковской с мужчиной

Известного российского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко подозревают в интимной связи с мужчиной.

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Махамбет Толеугазин
... дык Плющь пятух? ...
АНГЕЛ АНГЕЛ
А чем он хуже представителей Сбера или шоу бизнеса, ведь это на сегодня тренд в России... ЛГБТ рулит...
Валентин Щербаков
Ничего удивительного, еще один недоношенный и недоразвитый для ЛГБТ.
Garry
Автор , а ТЫ САМ ТО ВИДЕЛ ЭТО, трифиздон????
Герасим Безвкусный
Що ! Ещё один ?
Светлана Ко
Кто следующая жертва?

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