Дариус Гарлэнд пожертвует 100 000 долларов на восстановление родного города Гэри, пострадавшего от шторма

Звездный защитник « Клипперс » Дариус Гарлэнд объявил, что пожертвует 100 000 долларов через свой благотворительный фонд на восстановление своего родного города Гэри, штат Индиана.
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