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Frontelligence Insight о вопросах контрбатарейной борьбы

Frontelligence Insight о вопросах контрбатарейной борьбы

Frontelligence Insight о вопросах контрбатарейной борьбыК исходу января 2024 года, который в западной прессе ассоциируется с началом «Зимней кампании» ВС РФ, на ряде направлений боевые действия удалось вывести за рамки формата позиционного тупика.

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