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Путин сайлаудан соң мобилизация турында сүзләр хакында: «Это чушь собачья»

Путин сайлаудан соң мобилизация игълан ителәчәк дигән имеш-мимешләрне «чушь собачья» дип атады. Бу турыда «Татар-информ» яза.

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