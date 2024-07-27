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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборную Южной Кореи объявили как КНДР на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпиады прошел на реке Сене. Когда лодка с южнокорейскими спортсменами проплывала мимо зрителей, диктор представил их как атлетов из Корейской Народно-Демократической Республики.

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