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Мировое обозрение

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Лавров назвал выпад Германии в адрес России началом настоящей войны

Лавров назвал выпад Германии в адрес России началом настоящей войны

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести» дал неожиданно резкую оценку инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, назвав действия Берлина «началом настоящей войны».

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