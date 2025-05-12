В 90е годы, когда дети уже были, такого уже не было. А в 60-70-80 повсеместно. Вот скажите, напишите в комментариях как вы провели своё детство? Я 1965 года рождения.
Детство, которое потеряли наши внуки или почему ремень учит любить Родину
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Молодец,что так отчитал мудака!
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10 час.
Елена Александровна
мадам, вы хамка и дура! несёте чушь несусветную! аборты не нужно было делать в 15-18 лет, тогда бы и бездетность не наставала!
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4 час.
Елена Александровна
Всё верно! Человек так устроен, он должен бояться наказания за плохой поступок! Сейчас страхи другие и от этого масса невротиков, людей с депрессиями и психопатов. А всё потому, что детство у всех странное - без нормальных игр, хороших книг и естественного страха наказания! Нет у современного человека ни царя в голове, ни Бога в душе! От того и общество такое. Несомненно, ребёнку надо объяснять спокойно всё что касается плохого и хорошего, но есть ситуации которые требуют физического наказания. Просто наказывать надо, что называется "без сердца", с любовью. Те кто так рьяно в мире пропагандирует воспитание без наказаний, сами своих детей воспитывают совсем иначе и это следует знать людям охающим, и ахающим при чтении такой статьи, как эта!
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4 час.
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