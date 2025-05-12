Детство, которое потеряли наши внуки или почему ремень учит любить Родину

Елена Александровна

Всё верно! Человек так устроен, он должен бояться наказания за плохой поступок! Сейчас страхи другие и от этого масса невротиков, людей с депрессиями и психопатов. А всё потому, что детство у всех странное - без нормальных игр, хороших книг и естественного страха наказания! Нет у современного человека ни царя в голове, ни Бога в душе! От того и общество такое. Несомненно, ребёнку надо объяснять спокойно всё что касается плохого и хорошего, но есть ситуации которые требуют физического наказания. Просто наказывать надо, что называется "без сердца", с любовью. Те кто так рьяно в мире пропагандирует воспитание без наказаний, сами своих детей воспитывают совсем иначе и это следует знать людям охающим, и ахающим при чтении такой статьи, как эта!