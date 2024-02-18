Волочкова обрушилась на Ксению Собчак с критикой

Ведущая и журналистка Ксения Собчак даже не знает своих сотрудников. Трое сотрудников Ксении Собчак были приговорены к суровому наказанию — 7 и 7,5 лет тюремного заключения за попытку шантажа главы «Ростеха» Сергея Чемезова.