Волочкова обрушилась на Ксению Собчак с критикой

Ведущая и журналистка Ксения Собчак даже не знает своих сотрудников. Трое сотрудников Ксении Собчак были приговорены к суровому наказанию — 7 и 7,5 лет тюремного заключения за попытку шантажа главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
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