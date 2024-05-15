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Science Advances: люди с типом фигуры «яблоко» чаще страдают от рака

Science Advances: люди с типом фигуры «яблоко» чаще страдают от рака

Ученые выявили связь между типом телосложения и риском развития рака толстой кишки. В опубликованном в журнале Science Advances исследовании указано, что наиболее уязвимой категорией являются высокие люди без лишнего веса с типом фигуры «яблоко».

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