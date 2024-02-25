Украина советуется с регуляторами Запада по открытию воздушного пространства

Глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что власти страны консультируются с регуляторами стран Евросоюза и США по вопросу открытия воздушного пространства над государством.
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