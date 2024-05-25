Правительство Ульяновской обл. и «Р7-Офис» займутся популяризацией российского офисного ПО

Разработчик «Р7-Офис» и Правительство Ульяновской области заключили соглашение о сотрудничестве. Кроме того, стороны намерены реализовать совместные образовательные проекты и мероприятия, ориентированные на популяризация офисного программного обеспечения российского производства.