Театр абсурда
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Театр абсурда

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Правительство Ульяновской обл. и «Р7-Офис» займутся популяризацией российского офисного ПО

Разработчик «Р7-Офис» и Правительство Ульяновской области заключили соглашение о сотрудничестве. Кроме того, стороны намерены реализовать совместные образовательные проекты и мероприятия, ориентированные на популяризация офисного программного обеспечения российского производства.

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