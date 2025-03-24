«Атлетико» интересны Дьокереш из «Спортинга» и Каррерас из «Бенфики» (Рубен Урия)

Как сообщает ElDesmarque со ссылкой на Twitch-канал журналиста Рубена Урии, мадридцы будут искать двух центральных защитников и одного левого, двух полузащитников и одного или двух нападающих – в зависимости от того, кто покинет команду.
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