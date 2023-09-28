Штаты «отцепили» поляков от украинского паровоза: Не Варшаве решать, что с Киевом делать

По инициативе США Польшу исключили из числа стран, которые будут решать судьбу незалежной Светлана Гомзикова Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Буневич Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу Украины.