Штаты «отцепили» поляков от украинского паровоза: Не Варшаве решать, что с Киевом делать

По инициативе США Польшу исключили из числа стран, которые будут решать судьбу незалежной Светлана Гомзикова Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Буневич Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу Украины.
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