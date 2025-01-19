Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Они восхваляют черножопого Обаму,этого клоуна,который от Зеленского отлисается цветом кожи!"Трампобесие" в з...
  • Eduard
    СМИ Запада читать не имеет смысла,даже про погоду!"Трампобесие" в з...
  • Eduard
    Все знают что Западные СМИ продажные,им платят за вранье,ну и грязью поливают,если заплатит Сорос!"Трампобесие" в з...

Генералы НАТО таинственно пропадают на Украине. Сомнения растут. Объяснение оказалось до ужаса простым

Генералы НАТО таинственно пропадают на Украине. Сомнения растут. Объяснение оказалось до ужаса простым

Страницы западных таблоидов всё чаще публикуют некрологи высокопоставленных офицеров НАТО, в том числе генералов, что вызывает вопросы и сомнения в официальной версии их смерти в странах Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Идёт планомерная утилизация, фашистов со всей Европы, только и всего. Им надо бы к этому уже и привыкнуть, не первое столетие это происходит. Знали куда лезли.
Ответить
15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Пусть сдохнут все до одного!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх