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Царьград

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Девочка из Бехтер Херсонской области будет лечиться в Крыму после обстрела

Девочка из Бехтер Херсонской области будет лечиться в Крыму после обстрела

После обстрела села Бехтеры Херсонской области состояние девочки 2008 года рождения стабилизировали. Её отправят в Крым для дальнейшего лечения.

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