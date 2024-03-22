В Вологодской области общественники провели информационную акцию против дистанционного мошенничества

В целях профилактики дистанционных и социальных мошенничеств, наиболее распространенных на территории Вологодской области, представитель Общественного совета при ОМВД России «Никольский» Жанна Барболина совместно с полицейскими провела информационную акцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Танковый экипаж Т-90М «Прорыв» точным огнем уничтожил пункт управления БпЛА на Артемовском направлении
- Расчет 120-мм миномета группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра
- Расчеты РСЗО «Град» 1-го армейского корпуса ГрВ «Юг» уничтожили склад с боеприпасами и живую силу противника на Авдеевском участке СВО
Свежие комментарии