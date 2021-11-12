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В ЕС ответили на угрозу Лукашенко перекрыть газ

В ЕС ответили на угрозу Лукашенко перекрыть газ

Европейский Союз ответил на угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу.

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Комментарии
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pobeditel Терещенко
Не он Лукашенко начал это , так что он правильно указал вы санкции и он имеет полное право на свои санкции . И кому будит больнее , я думаю Польше ну и ЕС.
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5 час.
Anisimova Lyubov
Пусть перекрывает. Россия ему скажет спасибо? За газ платят звонкой монетой. Не будет газа, не будет оплаты. А что наша страна будет делать с газом? Куда его закачивать? Кроме того Лукашенко не получит денег за транзит. Южное направление через Турцию итак уже под большим давлением, трубы не выдерживают.
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4 час.
Галина Елькина
Да не угрожал он... а всего лишь спросил в ответ на польские угрозы. Ведь не на  пустом же месте он стал задавать такие вопросы! Ему угрожают, а он что должен делать? Соглашаться или же умолять так не делать? Ха-ха...
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3 час.

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