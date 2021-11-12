В ЕС ответили на угрозу Лукашенко перекрыть газ

pobeditel Терещенко Не он Лукашенко начал это , так что он правильно указал вы санкции и он имеет полное право на свои санкции . И кому будит больнее , я думаю Польше ну и ЕС.

Anisimova Lyubov Пусть перекрывает. Россия ему скажет спасибо? За газ платят звонкой монетой. Не будет газа, не будет оплаты. А что наша страна будет делать с газом? Куда его закачивать? Кроме того Лукашенко не получит денег за транзит. Южное направление через Турцию итак уже под большим давлением, трубы не выдерживают.