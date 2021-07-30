Развелась. Теперь могу пить, есть и спать так, считаю нужным

Сказка для двоихДети и семьяРазвелась. Теперь могу пить, есть и спать так, считаю нужнымЗдравствуйте, Яна. Я вот уже два года читаю Ваш блог и восхищаюсь, причем как правило - стоя и аплодируя.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Белогорцеву юриста с четырьмя работами бурная фантазия хоть бы поделилась опытом, какие 4 работы надо иметь чтобы в 10 прибыть до хаты с другого конца областиЛюся ЛюсяМожно работать юристом в нескольких фирмах. Решать спорные дела, вести судебные процессы. Вполне реально , когда фирмочки небольшие. Это же не на завод ходить строго по режиму. Я работала на 2 работах в режиме 2 через 2. То есть два дня работа, два отдых. Потом начались отпуска у многих. Приходилось подменять ещё и напарницу . Получилось 3 работы одновременно.Комментировать
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