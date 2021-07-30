Сказка для двоих

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Развелась. Теперь могу пить, есть и спать так, считаю нужным

Развелась. Теперь могу пить, есть и спать так, считаю нужным

Здравствуйте, Яна. Я вот уже два года читаю Ваш блог и восхищаюсь, причем как правило - стоя и аплодируя.

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Виктор Белогорцев
у юриста с четырьмя работами бурная фантазия хоть бы поделилась опытом, какие 4 работы надо иметь чтобы в 10 прибыть до хаты с другого конца области
Люся Люся
Можно работать юристом в нескольких фирмах. Решать спорные дела, вести судебные процессы. Вполне реально , когда фирмочки небольшие. Это же не на завод ходить строго по режиму. Я работала на 2 работах в режиме 2 через 2. То есть два дня работа, два отдых. Потом начались отпуска у многих. Приходилось подменять ещё и напарницу . Получилось 3 работы одновременно.

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