На бирже — только "Евро-2, 3, 4": правительство готовит новые правила

Они коснутся оптовой продажи топлива. Оптовую продажу бензина пониженных экологических классов могут разрешить исключительно на Петербургской бирже — с минимальным шагом 0,1% и по цене ниже биржевого индекса для топлива "Евро-5".
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