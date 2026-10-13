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Царьград

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На бирже — только "Евро-2, 3, 4": правительство готовит новые правила

На бирже — только "Евро-2, 3, 4": правительство готовит новые правила

Они коснутся оптовой продажи топлива. Оптовую продажу бензина пониженных экологических классов могут разрешить исключительно на Петербургской бирже — с минимальным шагом 0,1% и по цене ниже биржевого индекса для топлива "Евро-5".

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