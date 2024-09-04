На полуострове достаточно ждунов, а мер, принимаемых против них — недостаточно «Обращайте внимание и обязательно информируйте правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах», — с таким призывом к населению выступила администрация Керчи.
Пора заканчивать с дайвингом у Крымского моста
Комментарии
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Sergiy Che
Ну так они ж не ходят с табличками "ждун" на груди...)))
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22 час.
ЮБ
Юрий Бобров
слава БАТЬКЕ - у него все решено
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21 час.
Sergiy Che
...Если бы не ФСБ РФ, то никакого Батьки уже давно и не было - Светка Каклетка на его месте сидела бы! ))
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20 час.
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