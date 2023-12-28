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Запреты и традиции в День святого Трифона, что можно и нельзя делать в Трифонов день 28 декабря

Запреты и традиции в День святого Трифона, что можно и нельзя делать в Трифонов день 28 декабря

Запреты и традиции в День святого Трифона, что можно и нельзя делать в Трифонов день 28 декабря Алёна ЮрьеваДень святого Трифона, отмечаемый 28 декабря, представляет собой особый праздник в православной церкви.

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