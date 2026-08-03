Залужный признал, что Украина никогда не вступит в НАТО

www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что Киев никогда не вступит в НАТО, и назвал сказками разговоры на эту тему.
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