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Залужный признал, что Украина никогда не вступит в НАТО

Залужный признал, что Украина никогда не вступит в НАТО

www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что Киев никогда не вступит в НАТО, и назвал сказками разговоры на эту тему.

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