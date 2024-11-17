Разрешение Киеву бить оружием США вглубь РФ получит жесткий ответ — депутат

Разрешение со стороны Вашингтона украинским вооруженным силам наносить удары американскими ракетами вглубь территории России будет означать участие США в конфликте и получит жесткий ответ Москвы, заявил депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 17 ноября журналистам.
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