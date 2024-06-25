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Царьград

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В Самарской области создадут министерство, чтобы разобраться с мусором

В Самарской области создадут министерство, чтобы разобраться с мусором

В регионе разработают новую систему оплаты за вывоз ТКО. Она начнёт действовать уже в 2024 году.На оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 24 июня, решался вопрос системы обращения с ТКО.

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