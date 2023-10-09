CNN: Белый дом и законодатели США обсуждают усиление поддержки Израиля

Американские законодатели и представители администрации Байдена обсудили усиление поддержки Израиля на брифинге с руководством палаты представителей в воскресенье вечером, сообщили CNN три человека, знакомые с этим вопросом.
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