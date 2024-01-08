Майкл Холт вернется в профессиональный тур в сезоне 2024/2025

Майкл Холт победил Альфи Дэвиса со счетом 5-4 и выиграл Q Tour 6 UK/Europe в Национальной академии снукера в Софии в Болгарии, гарантировав тем самым свое возвращение в World Snooker Tour с начала сезона 2024/25, сообщает WST.
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