Мантуров не исключил возможность выпуска зарубежных вакцин в РФ

Это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла.фото: minpromtorg.gov.ru--> Производство иностранных вакцин от коронавируса для россиян может быть налажено в стране, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность.
Это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла.фото: minpromtorg.gov.ru--> Производство иностранных вакцин от коронавируса для россиян может быть налажено в стране, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность.
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