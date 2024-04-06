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Воссоздан уникальный римский кавалерийский парадный шлем

Воссоздан уникальный римский кавалерийский парадный шлем

Были созданы две копии позолоченного серебряного уникального римского кавалерийского шлема, который археологи-любители нашли в 2001 году во время исследования стоянки железного века в Халлатоне, недалеко от Маркет-Харборо в Лестершире, сообщает «Аrkeonews».

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